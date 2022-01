Australian Open 2022, le percentuali irreali con cui Tsitsipas non ha dato speranze a Jannik Sinner (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo la vittoria negli ottavi di finale contro Taylor Fritz, immaginarsi un perentorio 3-0 di Stefanos Tsitsipas a Jannik Sinner era molto difficile, quasi impossibile. Il greco aveva rischiato tantissimo contro l’americano, ma in generale in tutto il torneo aveva convinto poco, perdendo anche un set contro Baez e Paire. Quest’oggi, invece, sulla Rod Laver Arena è sceso in campo la versione migliore del numero quattro del mondo, forse una delle più scintillanti dell’intera carriera e per Sinner non c’è stato davvero scampo. Tsitsipas è stato micidiale sia al servizio sia in risposta. Impressionante la facilità con cui ha giocato il dritto quest’oggi, aggredendo Sinner fin dal primo colpo, senza lasciargli un attimo di respiro. Sempre in costante pressione, sempre in anticipo, a volte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo la vittoria negli ottavi di finale contro Taylor Fritz, immaginarsi un perentorio 3-0 di Stefanosera molto difficile, quasi impossibile. Il greco aveva rischiato tantissimo contro l’americano, ma in generale in tutto il torneo aveva convinto poco, perdendo anche un set contro Baez e Paire. Quest’oggi, invece, sulla Rod Laver Arena è sceso in campo la versione migliore del numero quattro del mondo, forse una delle più scintillanti dell’intera carriera e pernon c’è stato davvero scampo.è stato micidiale sia al servizio sia in risposta. Impressionante la facilità con cui ha giocato il dritto quest’oggi, aggredendofin dal primo colpo, senza lasciargli un attimo di respiro. Sempre in costante pressione, sempre in anticipo, a volte ...

