Australian Open 2022 | Daniil Medvedev rimonta | Auger-Aliassime spreca In semifinale contro Tsitsipas va il russo

Daniil Medvedev, anche con una certa collaborazione di Felix Auger-Aliassime, torna in semifinale agli Australian Open 2022. Il russo, numero 2 del mondo, esce da qualcosa di più di una buca profonda, emergendo vincitore per 6-7(3) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 dopo 4 ore e 42 minuti di battaglia, che passa dal poter diventare quella della consacrazione del canadese a quella del mantenimento degli attuali rapporti di forza. Saranno dunque Berrettini-Nadal e Tsitsipas-Medvedev le semifinali di venerdì, in quella che è una novità nella programmazione del torneo. Fino al 2021, infatti, una semifinale maschile veniva giocata di giovedì e un'altra di venerdì, con i penultimi atti femminili relegati ...

