Aggredito perché ebreo | 12enne preso a calci

(Di mercoledì 26 gennaio 2022). A farne le spese unche secondo primissime ricostruzioni sarebbe stato insultato,e sputi da due ragazzine di 15 anni in un parco di Campiglia Marittima (Livorno). A ricostruire il fatto è stata la pagina facebook del comune di Campiglia Marittima: Il Fatto “Questa mattina un padre ha chiamato in comune per mettere a conoscenza la Sindaca di quanto accaduto ieri al figlio di 12 anni. Domenica pomeriggio al parco Altobelli di Venturina Terme. Il bambino è stato, insultato,, colpito da sputi. Autrici di questo grave atto due ragazzine di 15 anni, motivate dal fatto che il bambino è“. La solidarietà dell’Amministrazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Aggredito a 12 anni perché ebreo, il padre presenta denuncia - #ANSA - MediasetTgcom24 : Livorno, bambino di 12 anni insultato e aggredito perché ebreo #Livorno - ilriformista : Denunciate due ragazze di 15 anni. L'episodio a pochi giorni dalle commemorazioni mondiali della Shoah - npaoser : RT @CodiceQ: A poche ore dal cosiddetto Giorno della Memoria, un bambino di 12 anni è insultato e aggredito con calci e sputi da due ragazz… - rmaura12357 : RT @IsabellaDeiana7: Dodicenne aggredito nel livornese perché ebreo. La sindaca: 'Gravità inaudita' -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito perché

Qualche giorno fa, in provincia di Livorno, un bambino di soli 12 anni è stato picchiato e insultato in un parco'ebreo'. Letteralmente, le due ragazzine di 15 anni che lo hannogli hanno urlato: 'Stai zitto, sei un ebreo di m****, devi morire nei forni' . Una frase da brividi. Pronunciata, tra ..."La vicenda del bambinoa Livorno mostra come ci sia un'ostilità sommersa che riemerge nella rabbia dei ... preso a calci e colpito da sputiebreo da due ragazzine di 15 anni in un ...