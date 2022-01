Un barcone arriva a Lampedusa con 280 migranti: sette sono morti per ipotermia (Di martedì 25 gennaio 2022) Un'altra triste storia di morte in mare: sette migranti hanno perso la vita mentre tentavano di raggiungere Lampedusa su un barcone, che trasportava circa 280 persone. Tre cadaveri sono stati trovati ... Leggi su globalist (Di martedì 25 gennaio 2022) Un'altra triste storia di morte in mare:hanno perso la vita mentre tentavano di raggiungeresu un, che trasportava circa 280 persone. Tre cadaveristati trovati ...

