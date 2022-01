Steve Carell nel cast del film IF, diretto e interpretato da John Krasinski (Di martedì 25 gennaio 2022) John Krasinski e Steve Carell reciteranno di nuovo insieme in IF, film che arriverà nelle sale a 10 anni di distanza dalla fine di The Office. Steve Carell e John Krasinski, dopo The Office, reciteranno di nuovo insieme in occasione di IF, il nuovo film diretto dal creatore di A Quiet Place. Il progetto sarà prodotto da Paramount Pictures e, per ora, non sono stati rivelati i dettagli della trama. Il cast, davvero stellare, di IF comprende John Krasinski, impegnato dietro e davanti la macchina da presa, Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw. I nuovi arrivi nel cast, oltre a Steve Carell, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)reciteranno di nuovo insieme in IF,che arriverà nelle sale a 10 anni di distanza dalla fine di The Office., dopo The Office, reciteranno di nuovo insieme in occasione di IF, il nuovodal creatore di A Quiet Place. Il progetto sarà prodotto da Paramount Pictures e, per ora, non sono stati rivelati i dettagli della trama. Il, davvero stellare, di IF comprende, impegnato dietro e davanti la macchina da presa, Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw. I nuovi arrivi nel, oltre a, ...

