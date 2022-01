Salernitana, idea Kaio Jorge per l’attacco: le ultime (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Juve, quale futuro per Kaio Jorge? La Salernitana sulle tracce del giovane attaccante brasiliano. Le ultime Con l’imminente arrivo di Vlahovic alla Juventus, potrebbero cambiare le situazioni in attacco. Kaio Jorge potrebbe dunque esser mandato a giocare. La Salernitana avrebbe mostrato interesse verso il classe 2002 brasiliano. Trattativa sulla base di un prestito. A riferirlo Gazzetta.it. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Juve, quale futuro per? Lasulle tracce del giovane attaccante brasiliano. LeCon l’imminente arrivo di Vlahovic alla Juventus, potrebbero cambiare le situazioni in attacco.potrebbe dunque esser mandato a giocare. Laavrebbe mostrato interesse verso il classe 2002 brasiliano. Trattativa sulla base di un prestito. A riferirlo Gazzetta.it. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

