Rainbow Six Extraction | Buddy Pass disponibile dal 27 Gennaio

Tramite un Tweet ufficiale Ubisoft ha annunciato che il Buddy Pass di Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal 27 Gennaio alle ore 16.00. Il Buddy Pass è disponibile in ogni copia del gioco e permette di far provare gratuitamente Rainbow Six Extraction a 2 amici per 14 agiorni. Per utilizzare il Buddy Pass i tuoi amici dovranno scaricare e avviare la versione di prova di Rainbow Six Extraction (per qualsiasi piattaforma); tu dovrai semplicemente aprire l'elenco amici dal gioco e invitare i due fortunati, che potrai poi invitare per 14 giorni in qualsiasi sessione di gioco.

