Quirinale | voto per Nino Frassica**

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Intollerabile impedire alla Cunial di votare. Falsa emergenza sanitaria non può prevalere su prerogative… - lorepregliasco : Il Presidente della Camera leggerà solo il cognome 'ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur ri… - christianrocca : Quirinale, avanza inesorabile la candidatura di Federico Cherubini. Senza il voto di @matteorenzi. #CherubiniQuirinale #Vlahovic - mimmo62 : Sono l’unico a pensare che sarebbe molto più civile adottare il voto palese nell’elezione del PdR? #Quirinale - AgenPolitica : SECONDO SCRUTINIO QUIRINALE. C’E’ ANCHE UN VOTO PER FRANCO MARI, LE ALTRE CURIOSITA’ -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale voto

Lo stesso premier Mario Draghi nella prima tornata diha sentito o incontrato i leader della maggioranza, anche se palazzo Chigi ha sempre risposto con un "no comment" alla richiesta di ...Intanto il presidente M5S, Giuseppe Conte , parla dell'eventuale ipotesi al: 'Abbiamo ...pioggia schede bianche 19.02 Nello spoglio della votazione per il presidente della Repubblica un...Anche oggi il quorum richiesto è dei 2/3, ovvero 673 voti. Si comincia con i senatori ... valuteranno di presentare una rosa di candidati per il Quirinale. La decisione sarà assunta anche alla luce ...Anche il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia voti "burla" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivati voti per lo scrittore ...