Quirinale | Segre | Una donna? Domanda cattiva a una vecchia befana come me

Advertising

TgLa7 : #Quirinale, #Segre: non mi piace 'bianca', oggi voterò un nome - Adnkronos : #Segre: 'Un sacrificio venire a Roma ma elezione davvero molto importante'. #Quirinale - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - Gaiagioialiber1 : RT @localteamtv: Quirinale, Liliana Segre: l'uscita della senatrice a vita #lilianasegre #quirinale #localteam - localteamtv : Quirinale, Liliana Segre: l'uscita della senatrice a vita #lilianasegre #quirinale #localteam -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Segre

Conto di chiudere la partita delquesta settimana perché il governo deve correre". Il ... Renzo Piano e Liliana. Non hanno invece risposto alla 'chiama' Giorgio Napolitano e Carlo ...Anche oggi sono quattro i senatori a vita che hanno partecipato allo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato: Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Liliana. Assenti Giorgio ...'Questa e' una domanda cattiva per una vecchia befana come sono io'. Con questa battuta la senatrice a vita Liliana Segre, arrivando a ...Elezioni presidente della Repubblica. La diretta. Dopo le 672 schede bianche della prima chiama, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la presidenza della Repubblica, partita alle ...