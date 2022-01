Quirinale, Enrico Lucci a Giuseppe Conte: “Ma è vero che non ti segue più manco tua moglie? La risposta pronta: “Eh sì, siamo separati” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ampiamente annunciato, ieri sera 24 gennaio Enrico Lucci ha debuttato come inviato di Striscia la Notizia (ottimi ascolti con 4.910.000 telespettatori e il 19.06% di share). “È entrato a far parte di Striscia il grande Enrico Lucci”, annuncia Ezio Greggio. E via col servizio nel quale il giornalista si occupa di Quirinale. “Lo aveva scritto anche nel celeberrimo tema delle elementari, per Berlusconi diventare Presidente della Repubblica era il ‘sogno da bambino”, inizia Lucci. Arriva Fedriga: “Ao’ begli amici che siete con Berlusconi eh? Da ragazzino se sognava il Quirinale s’è ritrovato in braccio a Zangrillo“. Continua così con Donzelli che però perde le staffe: “Smettila, non è una buffonata eleggere il presidente della Repubblica”. Lucci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ampiamente annunciato, ieri sera 24 gennaioha debuttato come inviato di Striscia la Notizia (ottimi ascolti con 4.910.000 telespettatori e il 19.06% di share). “È entrato a far parte di Striscia il grande”, annuncia Ezio Greggio. E via col servizio nel quale il giornalista si occupa di. “Lo aveva scritto anche nel celeberrimo tema delle elementari, per Berlusconi diventare Presidente della Repubblica era il ‘sogno da bambino”, inizia. Arriva Fedriga: “Ao’ begli amici che siete con Berlusconi eh? Da ragazzino se sognava ils’è ritrovato in braccio a Zangrillo“. Continua così con Donzelli che però perde le staffe: “Smettila, non è una buffonata eleggere il presidente della Repubblica”....

