Pericolo per utenti Chrome ed Edge: il ransomware Magniber attacca questi due browser fingendosi un aggiornamento (Di martedì 25 gennaio 2022) Torna con una nuova strategia il ransomware Magniber. Il malware, diffuso principalmente in Asia, aveva rallentato la sua azione in seguito alla forte diminuzione nell’utilizzo di Internet Explorer. Ora però riprendere i suoi attacchi in una versione adattata per Chrome ed Edge. Magniber è un malware sudcoreano che si diffonde come aggiornamento di Edge e Chrome – ComputerMagazine.itA partire dal 2017 in Asia inizia a girare Magniber; questo malware, principalmente attivo in Corea del Sud, utilizzava il kit Magnitude per colpire gli utenti di Internet Explorer. Con il declino del browser però, sono diminuite fortemente le possibilità di infettare sistemi informatici. ... Leggi su computermagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Torna con una nuova strategia il. Il malware, diffuso principalmente in Asia, aveva rallentato la sua azione in seguito alla forte diminuzione nell’utilizzo di Internet Explorer. Ora però riprendere i suoi attacchi in una versione adattata peredè un malware sudcoreano che si diffonde comedi– ComputerMagazine.itA partire dal 2017 in Asia inizia a girare; questo malware, principalmente attivo in Corea del Sud, utilizzava il kit Magnitude per colpire glidi Internet Explorer. Con il declino delperò, sono diminuite fortemente le possibilità di infettare sistemi informatici. ...

