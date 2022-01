Palermo, sequestrati stupefacenti nascosti in un kit di pronto soccorso (Di martedì 25 gennaio 2022) Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato lo stupefacente in un’auto medica, denunciati i responsabili Palermo – Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 30 grammi di sostanza stupefacente a due soggetti appena sbarcati al porto di Palermo dalla nave di linea proveniente da Napoli. In particolare, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, a seguito di attenta analisi delle liste di passeggeri in transito, hanno individuato un’auto medica, operante presso una nota casa di riposo della provincia di Roma, i cui passeggeri, un’infermiera ed un soccorritore, equipaggiati con le uniformi di servizio, mostravano evidenti segni di nervosismo alla vista dei militari. I finanzieri decidevano quindi di sottoporre il mezzo ad accurata ispezione con ... Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato lo stupefacente in un’auto medica, denunciati i responsabili– Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno sequestrato oltre 30 grammi di sostanza stupefacente a due soggetti appena sbarcati al porto didalla nave di linea proveniente da Napoli. In particolare, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano, a seguito di attenta analisi delle liste di passeggeri in transito, hanno individuato un’auto medica, operante presso una nota casa di riposo della provincia di Roma, i cui passeggeri, un’infermiera ed un soccorritore, equipaggiati con le uniformi di servizio, mostravano evidenti segni di nervosismo alla vista dei militari. I finanzieri decidevano quindi di sottoporre il mezzo ad accurata ispezione con ...

