(Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Dopo il successo su maiali e macachi,, la misteriosa società di impianti cerebrali fondata da Elon, tenterà di impiantare il ‘suo’ neldi un uomo.ha appena pubblicato un annuncio di lavoro per un direttore di studi clinici e “ciò significa che probabilmente sta pianificando di tentare il suo primo intervento chirurgico su un essere umano per installare la sua interfaccia cerebrale ad alta larghezza di banda” riferisce Mit Technology Review.“tenterà di dare a un paziente paralizzato il controllo cerebrale tramite il mouse di un computer, per scorrere, fare clic e probabilmente digitare. Uno dei suoi migliori ingegneri aveva precedentemente detto a Ieee Spectrum che l’azienda avrebbe cercato di battere l’attuale record ...

Advertising

lifestyleblogit : Neuralink, Musk pronto a sperimentare chip nel cervello dell'uomo - - telodogratis : Neuralink, Musk pronto a sperimentare chip nel cervello dell’uomo - StraNotizie : Neuralink, Musk pronto a sperimentare chip nel cervello dell'uomo - italiaserait : Neuralink, Musk pronto a sperimentare chip nel cervello dell’uomo - fisco24_info : Neuralink, Musk pronto a sperimentare chip nel cervello dell'uomo: (Adnkronos) - Dopo il successo su maiali e macac… -

Ultime Notizie dalla rete : Neuralink Musk

Dopo il successo su maiali e macachi,, la misteriosa società di impianti cerebrali fondata da Elon, tenterà di impiantare il 'suo chip' nel cervello di un uomo.ha appena pubblicato un annuncio di lavoro per un direttore di studi clinici e 'ciò significa che probabilmente sta ...E' possibile quindi che l'autorità statunitense possa dare presto via libera anche a: se così fosseriuscirebbe a rispettare la sua stessa ambizione di vedere le sperimentazioni sull'...La società sta cercando un responsabile per i test clinici, segno del fatto che la sperimentazione umana è vicina. Ma per procedere è necessaria prima l'autorizzazione della Food and Drug Administrati ...(Adnkronos) – Dopo il successo su maiali e macachi, Neuralink, la misteriosa società di impianti cerebrali fondata da Elon Musk, tenterà di impiantare il ‘suo chip’ nel cervello di un uomo. Neuralink ...