Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha battuto il francese Gaël Monfils in cinque set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2) e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open, che giocherà contro lo spagnolo Rafael Nadal. nessun tennista italiano prima d'ora aveva mai raggiunto

