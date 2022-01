L’università di Udine promuove parità e inclusione: online il primo Gender Equality Plan (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono università, come quella di Pisa e di Milano tra le prime o come Bologna, caso più recente, che hanno deciso di aprire carriere alias per gli studenti – e in alcuni casi anche ai docenti e al personale – che hanno intrapreso un percorso di transizione di genere. Esiste perfino un progetto online, Universitrans, che si propone proprio di mappare quelli che sono gli atenei pubblici italiani che offrono questo servizio nel nostro Paese. A queste poi si aggiungono alcune scuole, poche decine in tutta Italia finora. Altri poli universitari invece, come a Parma o ancora quella Bologna, decidono di puntare a un tipo di verso di intervento per favorire l’inclusione, più generale. E il caso più recente riguarda L’università di Udine che ha pubblicato (online) il primo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Ci sono università, come quella di Pisa e di Milano tra le prime o come Bologna, caso più recente, che hanno deciso di aprire carriere alias per gli studenti – e in alcuni casi anche ai docenti e al personale – che hanno intrapreso un percorso di transizione di genere. Esiste perfino un progetto, Universitrans, che si propone proprio di mappare quelli che sono gli atenei pubblici italiani che offrono questo servizio nel nostro Paese. A queste poi si aggiungono alcune scuole, poche decine in tutta Italia finora. Altri poli universitari invece, come a Parma o ancora quella Bologna, decidono di puntare a un tipo di verso di intervento per favorire l’, più generale. E il caso più recente riguardadiche ha pubblicato () il...

