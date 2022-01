Luce verde, gialla o rossa: un'app decide la libertà di movimento per chi vive in Cina (Di martedì 25 gennaio 2022) È un'app a decidere la libertà di movimento per chi vive in Cina : con la Luce verde si può circolare, con quella gialla si deve correre a fare un tampone, mentre con la rossa scatta l'isolamento. Ne ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) È un'app are ladiper chiin: con lasi può circolare, con quellasi deve correre a fare un tampone, mentre con lascatta l'isolamento. Ne ...

Advertising

bball_evo : NBA ???? - Dopo 17 gare di assenza Anthony Davis ha ricevuto luce verde e molto probabilmente sarà in campo stanotte… - HerdadeFozdaRep : RT @visitportugal: 5 attività belle e sostenibili da fare a Lisbona, anche in inverno - SoloOfferte_ : SunData Chiavetta USB 32GB 5 Pezzi PenDrive Girevole USB2.0 Flash Drive Thumb Drive Memoria Stick per Archiviazione… - GetLostInThEcho : Guardando le ultime storie di Chiara Ferragni ho pensato per un momento che la linea verde nelle occhiaie fosse una… - AntoTs16 : RT @visitportugal: 5 attività belle e sostenibili da fare a Lisbona, anche in inverno -