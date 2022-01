LIVE Ulm-Virtus Bologna 84-68, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: la Segafredo cade in Germania (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE COSI’! 84-68 Piazzato di Alexander, 22? sul cronometro. 84-66 Tripla di Stoll. 81-66 Alibegovic da tre, ultimo minuto di gioco. 81-63 Schiacciata di Felicio. 79-63 Alibegovic in avvicinamento. 79-61 Tripla di Belinelli. 79-58 Christon dopo il rimbalzo. 77-58 Weems torna a muovere lo score delle V Nere. 77-56 Liberi di Felicio, 3’52” sul cronometro. 75-56 Schiacciata di Blossomgame. 73-56 Tripla di Thornwell, time out Virtus con Ulm che ora sembra aver messo in cassaforte il match. 70-56 Piazzato di Blossomgame. 68-56 Klepeisz da tre, 6’44” da giocare, 2-1 i falli. 65-56 TRIPLA di Alexander sullo scarico di Cordinier. Time out Ulm. 65-53 Piazzato di Klepeisz. Grande stoppata di Zugic su Tessitori. Fallo in attacco di Herkenhoff su Tessitori, possesso Virtus. 63-53 ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE COSI’! 84-68 Piazzato di Alexander, 22? sul cronometro. 84-66 Tripla di Stoll. 81-66 Alibegovic da tre, ultimo minuto di gioco. 81-63 Schiacciata di Felicio. 79-63 Alibegovic in avvicinamento. 79-61 Tripla di Belinelli. 79-58 Christon dopo il rimbalzo. 77-58 Weems torna a muovere lo score delle V Nere. 77-56 Liberi di Felicio, 3’52” sul cronometro. 75-56 Schiacciata di Blossomgame. 73-56 Tripla di Thornwell, time outcon Ulm che ora sembra aver messo in cassaforte il match. 70-56 Piazzato di Blossomgame. 68-56 Klepeisz da tre, 6’44” da giocare, 2-1 i falli. 65-56 TRIPLA di Alexander sullo scarico di Cordinier. Time out Ulm. 65-53 Piazzato di Klepeisz. Grande stoppata di Zugic su Tessitori. Fallo in attacco di Herkenhoff su Tessitori, possesso. 63-53 ...

