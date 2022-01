LIVE Ulm-Virtus Bologna 63-51, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: tedeschi avanti di 12 prima dell’ultimo quarto (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL TERZO quarto! 63-51 Dentro il libero aggiuntivo del centro ex Treviso e Biella. 63-50 TESSITORI! Canestro con il fallo subito da Herkenhoff. 63-48 Runner a bersaglio di Blossomgame, alla Virtus servirà un quarto quarto stellare. 28? sul cronometro. 61-48 Tripla di Zugic, +13 Ulm, time out Scariolo. 58-48 Piazzato di Belinelli, 2’20” da giocare nel terzo quarto. 58-46 Blossomgame in allontanamento. 56-46 Appoggio a canestro di Christon. 54-46 Tessitori si appoggia al vetro, 3’39” sul cronometro del terzo quarto, 3-3 i falli. 54-44 Tripla di Herkenhoff, ogni volta che la Virtus si avvicina Ulm scappa subito via, ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL TERZO! 63-51 Dentro il libero aggiuntivo del centro ex Treviso e Biella. 63-50 TESSITORI! Canestro con il fallo subito da Herkenhoff. 63-48 Runner a bersaglio di Blossomgame, allaservirà unstellare. 28? sul cronometro. 61-48 Tripla di Zugic, +13 Ulm, time out Scariolo. 58-48 Piazzato di Belinelli, 2’20” da giocare nel terzo. 58-46 Blossomgame in allontanamento. 56-46 Appoggio a canestro di Christon. 54-46 Tessitori si appoggia al vetro, 3’39” sul cronometro del terzo, 3-3 i falli. 54-44 Tripla di Herkenhoff, ogni volta che lasi avvicina Ulm scappa subito via, ...

