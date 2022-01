LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: Rafa si prende la semifinale dopo un lungo braccio di ferro! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.49 Si chiude così la DIRETTA del match tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov, valido per i quarti di finale dell’Australian Open. Buon proseguimento con OA Sport! 8.48 Ottime percentuali con la prima di servizio per Rafa, che vince il 79% dei punti (79/100) e che ottiene un saldo assai positivo tra vincenti (41) e non forzati (28). A Shapovalov non bastano i 20 ace e i 53 vincenti messi a segno, penalizzati dai 51 non forzati, in buona parte di dritto. 8.45 Rafa Nadal ottiene per la trentaseiesima volta la semifinale in un torneo dello Slam con il successo in cinque set su Denis Shapovalov, con il punteggio di ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.49 Si chiude così ladel match trae Denis, valido per i quarti di finale dell’. Buon proseguimento con OA Sport! 8.48 Ottime percentuali con la prima di servizio per, che vince il 79% dei punti (79/100) e che ottiene un saldo assai positivo tra vincenti (41) e non forzati (28). Anon bastano i 20 ace e i 53 vincenti messi a segno, penalizzati dai 51 non forzati, in buona parte di dritto. 8.45ottiene per la trentaseiesima volta lain un torneo dello Slam con il successo in cinque set su Denis, con il punteggio di ...

