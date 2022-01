LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: il canadese tenta di entrare in partita (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ancora il servizio a venire incontro a Shapovalov. 30-30 Gran prima di servizio del canadese. 15-30 Shapovalov costringe Nadal a giocare un passante molto lontano dal campo, il nastro dice di no. 0-30 Slice troppo comodo del canadese, che lascia tutto lo spazio del mondo a Nadal che lo infila con il passante. 0-15 Errore in fase di impostazione di Shapovalov. GAME Nadal, 2-2. Lo spagnolo chiude con la prima di servizio. 40-30 Slice del canadese che muore DIRETTAmente in rete. 30-30 Che spreco di Shapovalov, che tiene botta con il dritto ma al momento di venire avanti manda il colpo a rete. 15-30 Doppio fallo di ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ancora il servizio a venire incontro a. 30-30 Gran prima di servizio del. 15-30costringea giocare un passante molto lontano dal campo, il nastro dice di no. 0-30 Slice troppo comodo del, che lascia tutto lo spazio del mondo ache lo infila con il passante. 0-15 Errore in fase di impostazione di. GAME, 2-2. Lo spagnolo chiude con la prima di servizio. 40-30 Slice delche muoremente in rete. 30-30 Che spreco di, che tiene botta con il dritto ma al momento di venire avanti manda il colpo a rete. 15-30 Doppio fallo di ...

