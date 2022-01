L'Italia fa passi avanti sulla lotta alla corruzione, ma non è abbastanza: ecco cosa dice il rapporto Transparency (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono stati compiuti dei grandi passi in avanti nell'anti - corruzione in Italia nell'ultimo decennio: il Paese è passato da 42 punti nel 2012 ai 56 attuali con 'un significativo' miglioramento. Si ... Leggi su globalist (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono stati compiuti dei grandiinnell'anti -innell'ultimo decennio: il Paese è passato da 42 punti nel 2012 ai 56 attuali con 'un significativo' miglioramento. Si ...

