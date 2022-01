Legge Bacchelli per il maestro De Simone Gli appelli

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il noto compositore napoletano è in gravi difficoltà finanziarie, non ha i soldi per curarsi poiché i medicinali sono molto costosi

L'ultimo appello per far ottenere i benefici dellaal compositore napoletano Roberto De Simone è arrivato dal Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. L'autore di opere di grande valore come "La gatta Cenerentola" e "L'opera buffa ...Sono tanti gli appelli in questi giorni per la richiesta di concessione dei benefici della(che aiuta personalità di chiara fama in difficoltà finanziarie) a Roberto De Simone, noto regista teatrale, compositore e musicologo italiano. Tra le principali composizioni di De ...Il maestro Roberto De Simone ha denunciato difficoltà economiche a causa di cure costose: il mondo della Cultura appoggia la proposta di applicare la Legge Bacchelli.Il noto compositore napoletano è in gravi difficoltà finanziarie, non ha i soldi per curarsi poiché i medicinali sono molto costosi ...