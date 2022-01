L’arrivo di Blessin è una sfida al calcio italiano (Di martedì 25 gennaio 2022) «Senza capire se si trattasse di un gioco, o di un invito al massacro». Le parole di Emidio Clementi dei Massimo Volume si adattano bene alL’arrivo di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa. In un paese calcisticamente tradizionalista, in cui l’adesione a certi consolidati metodi tocca talvolta punte di autentica metathesiofobia, L’arrivo di un allenatore come Blessin – giovane, semi-sconosciuto, espressione di una filosofia calcistica, metodologica e organizzativa che alle nostre latitudini non esiste – è visto come un evento alieno, facilmente derubricabile come il capriccio di una proprietà che non sa più a quale santo votarsi. Pur nella consapevolezza che nuovo non significa necessariamente migliore, né più efficace, la scelta del Genoa appare coraggiosa: è il tentativo di importare un modello diverso, già ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 25 gennaio 2022) «Senza capire se si trattasse di un gioco, o di un invito al massacro». Le parole di Emidio Clementi dei Massimo Volume si adattano bene aldi Alexandersulla panchina del Genoa. In un paese calcisticamente tradizionalista, in cui l’adesione a certi consolidati metodi tocca talvolta punte di autentica metathesiofobia,di un allenatore come– giovane, semi-sconosciuto, espressione di una filosofia calcistica, metodologica e organizzativa che alle nostre latitudini non esiste – è visto come un evento alieno, facilmente derubricabile come il capriccio di una proprietà che non sa più a quale santo votarsi. Pur nella consapevolezza che nuovo non significa necessariamente migliore, né più efficace, la scelta del Genoa appare coraggiosa: è il tentativo di importare un modello diverso, già ...

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Calciomercato Genoa, colpo per Blessin: in arrivo il giovane attaccante ?? Sca… - ilbisa1 : Rose rosse alla famiglia e cena da Zeffirino: così Blessin ha festeggiato l’arrivo a Genova - EoliaDa : L’arrivo di Blessin al Genoa porterà un nuovo “modello” di calcio? - WannaBeCapiscer : 1.73xG con 2 big chance (#Portanova 0.67, #Yeboah 0.54). Fino a settimana scorsa il problema era arrivare in area,… - Pasquorum : RT @paolopasquale: Articolo MOLTO interessante, in cui si capisce bene la RIVOLUZIONE che comporta l’arrivo di Alexander #Blessin al #Genoa… -