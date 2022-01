La compagnia tedesca Lufthansa conferma: Con Msc pronti a rilevare l’ex Alitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Lufthansa “conferma di essere in trattativa con il gruppo Msc”. Ad affermarlo all’Adnkronos è un portavoce del gruppo tedesco dopo che ieri Ita Airways (l’ex Alitalia) ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da Msc e Lufthansa per acquisire la maggioranza della compagnia. “Confermiamo inoltre che Lufthansa è il potenziale partner nella possibile acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Msc in Ita”, aggiunge il portavoce della compagnia tedesca spiegando: “utilizzeremo i prossimi 90 giorni per esplorare tutte le possibili opzioni per una cooperazione, compresa un’eventuale partecipazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022)di essere in trattativa con il gruppo Msc”. Ad affermarlo all’Adnkronos è un portavoce del gruppo tedesco dopo che ieri Ita Airways () ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da Msc eper acquisire la maggioranza della. “Confermiamo inoltre cheè il potenziale partner nella possibile acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Msc in Ita”, aggiunge il portavoce dellaspiegando: “utilizzeremo i prossimi 90 giorni per esplorare tutte le possibili opzioni per una cooperazione, compresa un’eventuale partecipazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Frances44503760 : Quindi come era facilmente prevedibile Draghi, come ha fatto in tutta la sua vita, ha lavorato contro L'Italia. ITA… - StartMagNews : Che cosa dice e non dice la compagnia aerea tedesca #Lufthansa sulla proposta con #Msc su #ItaAirways. Fatti, numer… - fisco24_info : Ita, Lufthansa: '90 giorni per esplorare tutte le possibili opzioni, anche eventuale quota': (Adnkronos) - Compagni… - emobranco : RT @Michele_Arnese: Tutte le opacità di Lufthansa con Msc su Ita Airways Che cosa dice e non dice la compagnia aerea tedesca Lufthansa sul… - AlessandroLod18 : RT @Michele_Arnese: Tutte le opacità di Lufthansa con Msc su Ita Airways Che cosa dice e non dice la compagnia aerea tedesca Lufthansa sul… -