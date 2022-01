Joe Biden | errori e gaffes da presidente

(Di martedì 25 gennaio 2022) Insulta a microfono aperto un giornalista che gli ha fatto una domanda scomoda, parla di invasioni e si deve correggere. Dopo un anno di presidenza il democratico sembra più in difficoltà che mai: Joeha le sbavature di sempre, ma dalla Casa Bianca sembrano più grandi che mai

Advertising

HuffPostItalia : Gaffe di Joe Biden: a microfono spento insulta un giornalista di Fox News - mirellaladini : RT @europapalia: Gaffe di Joe #Biden: a microfono spento insulta un #giornalista di #Fox News. C’è agitazione alla @WhiteHouse #Ucraina #… - Bandit243098304 : RT @fratotolo2: Quel cafone di Trump… Ah no! - mariavenera : RT @ORepubblicano: Joe Biden maledice Peter Doocy di Fox News chiamandolo 'Stupido figlio di Pu***na' mentre porta la sua avversione verso… - mariavenera : RT @ORepubblicano: Joe Biden ha chiamato Peter Doocy 'stupido figlio di pu***na'. Il corrispondente dalla Casa Bianca di Fox News reagisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden

Madrid, 25 gen 14:17 - La Spagna è "al centro" del processo decisionale in merito alla crisi in Ucraina nonostante il presidente statunitense,, non abbia...Uno sfilacciamento che è (anche) una conseguenza della crisi afgana: lo schiaffo inferto ad agosto daagli alleati europei che gli chiedevano di ritardare l'evacuazione ha creato una ...Le borse Usa si apprestano ad aprire una sessione all'insegna delle vendite dopo un inizio settimana caratterizzato da una forte volatilità ...Al termine della videoconferenza con i leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Polonia, nonché con i vertici di Unione europea e Nato, Joe Biden ha detto ai giornalisti di aver riscontrato « ...