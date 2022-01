I 118 azzurri che parteciperanno ai Giochi di Pechino 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - L'Italia con i suoi 118 atleti è pronta a spiccare il volo per la Cina dove a Pechino e sulle vicine montagne dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno i XXIX Giochi olimpici invernali. La definizione della spedizione azzurra è giunta qnella giornata di martedì con l'inserimento dei sette uomini dello sci alpino. Convocati i 'jet' Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, il gigantista vicecampione del mondo in carica Luca De Aliprandini, e gli slalomisti Giuliano Razzoli, Tommaso Sala ed Alex Vinatzer. Nel giorno della decisione del cambio del portabandiera da Sofia Goggia a Michela Moioli, l'Italia Team che sarà in gara a Pechino è la terza più numerosa della storia. Meglio solo Torino 2006 con 179 azzurri (ma c'erano le due squadre di hockey su ghiaccio che successivamente non si sono più qualificate) ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - L'Italia con i suoi 118 atleti è pronta a spiccare il volo per la Cina dove ae sulle vicine montagne dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno i XXIXolimpici invernali. La definizione della spedizione azzurra è giunta qnella giornata di martedì con l'inserimento dei sette uomini dello sci alpino. Convocati i 'jet' Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, il gigantista vicecampione del mondo in carica Luca De Aliprandini, e gli slalomisti Giuliano Razzoli, Tommaso Sala ed Alex Vinatzer. Nel giorno della decisione del cambio del portabandiera da Sofia Goggia a Michela Moioli, l'Italia Team che sarà in gara aè la terza più numerosa della storia. Meglio solo Torino 2006 con 179(ma c'erano le due squadre di hockey su ghiaccio che successivamente non si sono più qualificate) ...

