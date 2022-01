Follia a Roma, calci e pugni a veicoli e cittadini in pieno centro: minacce anche alla Polizia (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma. Un impeto di Follia che ha travolto completamente una donna di 28 anni e un uomo di 48, ambedue intenti a molestare i passanti e le auto nei pressi di Piazza Venezia. I fatti risalgono a domenica sera, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha bloccato due persone intente a prendere di mira i veicoli in transito ed alcuni passanti a piazza Venezia, all’altezza di via del Plebiscito. Leggi anche: Roma, entra in un’auto parcheggiata e sfonda il quadro per rubarla La folle dinamica a Roma La donna di 28 anni l’hanno fermata mentre cercava di colpire non solo le auto e le moto in transito ma anche i cittadini a passeggio, sferrando calci e pugni. Dopo il fermo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022). Un impeto diche ha travolto completamente una donna di 28 anni e un uomo di 48, ambedue intenti a molestare i passanti e le auto nei pressi di Piazza Venezia. I fatti risalgono a domenica sera, quando una pattuglia dellaLocale diCapitale ha bloccato due persone intente a prendere di mira iin transito ed alcuni passanti a piazza Venezia, all’altezza di via del Plebiscito. Leggi, entra in un’auto parcheggiata e sfonda il quadro per rubarla La folle dinamica aLa donna di 28 anni l’hanno fermata mentre cercava di colpire non solo le auto e le moto in transito maa passeggio, sferrando. Dopo il fermo ...

