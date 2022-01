Fango sul generale Dalla Chiesa. La figlia Rita sbotta su Instagram: “Giuro che ti vengo a cercare” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il fenomeno degli hater è sempre più diffuso sui social, dove tutti hanno la possibilità di commentare ciò che fanno gli altri e spesso scelgono di farlo anche in modo piuttosto irrispettoso. Lo sa bene Rita Dalla Chiesa, che di recente si è trovata alle prese con un utente che ha offeso la memoria del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La donna però non si è scoraggiata, ha condiviso un post in cui mostra ai propri follower cosa sia successo e ha scritto una lunga didascalia in cui è evidente la volontà di agire per vie legali. Rita Dalla Chiesa non si perde d’animo e condivide i commenti dell’hater Come anticipato, dunque, anche la conduttrice è stata vittima – seppur indirettamente – degli hater che non perdono ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Il fenomeno degli hater è sempre più diffuso sui social, dove tutti hanno la possibilità di commentare ciò che fanno gli altri e spesso scelgono di farlo anche in modo piuttosto irrispettoso. Lo sa bene, che di recente si è trovata alle prese con un utente che ha offeso la memoria del padre, ilCarlo Alberto. La donna però non si è scoraggiata, ha condiviso un post in cui mostra ai propri follower cosa sia successo e ha scritto una lunga didascalia in cui è evidente la volontà di agire per vie legali.non si perde d’animo e condivide i commenti dell’hater Come anticipato, dunque, anche la conduttrice è stata vittima – seppur indirettamente – degli hater che non perdono ...

Fango sul generale Dalla Chiesa. La figlia Rita sbotta su Instagram: "Giuro che ti vengo a cercare" Rita Dalla Chiesa ha risposto duramente sui social all'hater che ha offeso la memoria del padre. Condividendo gli insulti la donna ha lasciato intendere di voler agire per vie legali.

