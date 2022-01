“È morto anche lui”. Addio Francesco, tristezza in città per la sua scomparsa. Un mese dopo il fratello (Di martedì 25 gennaio 2022) La città di Napoli è sconvolta per la sua morte. Era una persona molto conosciuta e il suo è il secondo lutto che colpisce la sua famiglia: lo scorso mese di dicembre era morto suo fratello. Facevano parte di una dinastia molto nota nel capoluogo partenopeo: il papà, Don Michele, ha avuto 13 figli e ha fondato la famosa pizzeria Da Michele a Forcella. Il locale col passare degli anni è diventato una istituzione a Napoli e una meta irrinunciabile per tutti gli amanti della pizza, che vengono a Napoli da tutto il mondo e attendono in fila anche due/tre ore per assaggiare le uniche due varianti proposte: la margherita e la marinara. Nelle ultime ore è morto Francesco Condurro, aveva 79 anni ed è stato stroncato da un malore: era un dottore commercialista e tra i soci ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladi Napoli è sconvolta per la sua morte. Era una persona molto conosciuta e il suo è il secondo lutto che colpisce la sua famiglia: lo scorsodi dicembre erasuo. Facevano parte di una dinastia molto nota nel capoluogo partenopeo: il papà, Don Michele, ha avuto 13 figli e ha fondato la famosa pizzeria Da Michele a Forcella. Il locale col passare degli anni è diventato una istituzione a Napoli e una meta irrinunciabile per tutti gli amanti della pizza, che vengono a Napoli da tutto il mondo e attendono in filadue/tre ore per assaggiare le uniche due varianti proposte: la margherita e la marinara. Nelle ultime ore èCondurro, aveva 79 anni ed è stato stroncato da un malore: era un dottore commercialista e tra i soci ...

Advertising

AlbertoBagnai : Come il gatto di Schrödinger, anche il protocollo “vigile attesa” è al tempo stesso morto e vivo. Suggerisco cautel… - ilriformista : L'intera famiglia del 28enne #novax, morto qualche giorno fa a #Latina, si trova ora in ospedale a causa del… - Agenzia_Ansa : Morto 28enne novax, si era strappato il casco dell'ossigeno poi era stato convinto a rimetterlo. Anche il padre non… - semidea_weasley : RT @MartaFarasha: Ieri in Dad, una maestra fa 'parlatemi dei vostri animali domestici'. Mia figlia scoppia a piangere 'il mio criceto è mor… - Lauraar71 : Comunque voi vi indignate (anche giustamente!) per la scheda che vorrebbe Amadeus presidente ma, intanto, qui da me… -