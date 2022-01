Combinata nordica, Olimpiadi Invernali Pechino 2022: i convocati di tutte le Nazionali (Di martedì 25 gennaio 2022) Pechino 2022 sarà l’ultima edizione dei Giochi olimpici in cui la Combinata nordica sarà aperta solamente agli uomini. È infatti pressoché certo che, a partire da Milano-Cortina 2026, verrà consentito anche alle donne di competere per le medaglie. In Cina sono dunque previste solo 3 competizioni, due individuali e una a squadre. Chi saranno i protagonisti dell’imminente manifestazione a Cinque cerchi? Lo abbiamo riassunto in questo articolo, dove sono state raggruppate le convocazioni ufficializzate da tutte le nazioni. NORVEGIA (5 POSTI) ANDERSEN Espen (1993) BJØRNSTAD Espen (1993) GRAABAK Jørgen (1991) OFTEBRO Jens Lurås (2000) RIIBER Jarl Magnus (1997) convocati ovvi, poiché questi cinque uomini hanno complessivamente ottenuto risultati nettamente migliori rispetto a tutti gli altri ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)sarà l’ultima edizione dei Giochi olimpici in cui lasarà aperta solamente agli uomini. È infatti pressoché certo che, a partire da Milano-Cortina 2026, verrà consentito anche alle donne di competere per le medaglie. In Cina sono dunque previste solo 3 competizioni, due individuali e una a squadre. Chi saranno i protagonisti dell’imminente manifestazione a Cinque cerchi? Lo abbiamo riassunto in questo articolo, dove sono state raggruppate le convocazioni ufficializzate dale nazioni. NORVEGIA (5 POSTI) ANDERSEN Espen (1993) BJØRNSTAD Espen (1993) GRAABAK Jørgen (1991) OFTEBRO Jens Lurås (2000) RIIBER Jarl Magnus (1997)ovvi, poiché questi cinque uomini hanno complessivamente ottenuto risultati nettamente migliori rispetto a tutti gli altri ...

