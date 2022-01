Chi è Daniela Piras, segretaria generale aggiunto della Uiltec (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ci siamo confrontati sulle tante urgenze per il Paese, oggi, ai lavori del Consiglio Nazionale della Uiltec che ha impostato il percorso di rinnovamento della categoria eleggendo Daniela Piras, segretaria generale aggiunta”. Così Pier Paolo Bombardieri ha commentato i lavori dell’assise nazionale del sindacato dei lavoratori del tessile, dell’energia e della chimica che si sono tenuti ieri a Bologna. L’evento è stato caratterizzato dalla nomina, approvata all’unanimità dei presenti, proprio di Daniela Piras, diventata, quindi il numero due dell’organizzazione sindacale in questione che terrà il proprio congresso a Bari dal 5 al 7 ottobre di quest’anno. Lei, classe 1977, nata ad Iglesias, diploma di perito minerario, ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) “Ci siamo confrontati sulle tante urgenze per il Paese, oggi, ai lavori del Consiglio Nazionaleche ha impostato il percorso di rinnovamentocategoria eleggendoaggiunta”. Così Pier Paolo Bombardieri ha commentato i lavori dell’assise nazionale del sindacato dei lavoratori del tessile, dell’energia echimica che si sono tenuti ieri a Bologna. L’evento è stato caratterizzato dalla nomina, approvata all’unanimità dei presenti, proprio di, diventata, quindi il numero due dell’organizzazione sindacale in questione che terrà il proprio congresso a Bari dal 5 al 7 ottobre di quest’anno. Lei, classe 1977, nata ad Iglesias, diploma di perito minerario, ...

