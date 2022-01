Bari, D’Errico: “Col Catania non era facile recuperare. Antenucci? Uno dei migliori” (Di martedì 25 gennaio 2022) D'Errico ha commentato il pareggio del Bari contro il Catania, valido per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie C Leggi su mediagol (Di martedì 25 gennaio 2022) D'Errico ha commentato il pareggio delcontro il, valido per la quarta giornata del girone di ritorno di Serie C

Advertising

Mediagol : Bari, D’Errico: “Col Catania non era facile recuperare. Antenucci? Uno dei migliori” - ILOVEPACALCIO : Bari, D'Errico: «Non ci importa delle inseguitrici, dobbiamo essere padroni del nostro destino» - Ilovepalermocalcio - BariLive : Ottimismo D'Errico: 'Aspettiamo Botta, ma non mancano le alternative' - Telebari : SSC Bari, D'Errico: 'Ripartiamo dall'atteggiamento. Ho fatto il trequartista in passato' - #Bari #Notizie -… - TuttoBariCalcio : ?? Infortunio #Botta, CHI al suo posto? ?? #Soluzioni INTRNE: D'Errico, Marras, Citro ?? (LINK #sondaggio nelle nos… -