Australian Open | Berrettini in semifinale | sfida con Nadal

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - Sport_Fair : #Nadal con maturità Ecco la risposta a #Shapovalov - ilPostSport : RT @ilpost: La decisione è arrivata dopo che negli scorsi giorni alcuni spettatori avevano indossato delle t-shirt con stampata la scritta… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

... Grandi eventi e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, a proposito della qualificazione di Matteo Berrettini alla semifinale deglidi tennis a Melbourne."Roma è una città di ...Matteo Berrettini vola in semifinale all', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del seeding, sconfigge il 35enne ...Matteo Berrettini mostra ancora una volta i muscoli all'Australian Open 2022. Battaglia campale doveva essere e battaglia campale è stata con Gael Monfils, che come successe agli US Open 2019 si è dov ...E sono felicissimo". Queste le parole di Matteo Berrettini a caldo dopo il successo al 5° set su Gael Monfils che lo proietta in semifinale all'Australian Open. "Ripeto al terzo set non ho sfruttato ...