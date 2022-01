Atletico Madrid, Oblak positivo al Covid: il messaggio del club (Di martedì 25 gennaio 2022) Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è il club spagnolo Tramite i propri canali ufficiali, l’Atletico Madrid ha comunicato la positività al Covid di Jan Oblak. messaggio – «Il nostro giocatore Jan Oblak è risultato positivo al Covid-19. E’ stato isolato in ottemperanza alle raccomandazioni delle autorità sanitarie». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Jan, portiere dell’, è risultatoal-19. A comunicarlo è ilspagnolo Tramite i propri canali ufficiali, l’ha comunicato la positività aldi Jan– «Il nostro giocatore Janè risultatoal-19. E’ stato isolato in ottemperanza alle raccomandazioni delle autorità sanitarie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LUDfemenino : 77'| 2-3 | ¡Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gio Gioooooooooooooooooooooooo! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… - Fede_marchi1991 : RT @girpelliano: #Vlahovic, pur di trasferirsi alla Juventus, ha rifiutato Arsenal (8Mln€+2Mln€ bonus a stagione), Newcastle (12Mln€ a stag… - 63Miluna : RT @girpelliano: #Vlahovic, pur di trasferirsi alla Juventus, ha rifiutato Arsenal (8Mln€+2Mln€ bonus a stagione), Newcastle (12Mln€ a stag… - Skysurfer72 : RT @girpelliano: #Vlahovic, pur di trasferirsi alla Juventus, ha rifiutato Arsenal (8Mln€+2Mln€ bonus a stagione), Newcastle (12Mln€ a stag… - onlycompetenza : Quindi se l'affare si conclude, Morata si sarà fatto Real Madrid, Atletico Madrid e Barcelona, non me ne vengono in mente altri -