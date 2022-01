Alfonso Signorini una furia contro Alex Belli: “Vattene … “ (Di martedì 25 gennaio 2022) La puntata del Grande fratello vip 6 andata in onda lunedì 24 gennaio 2022 è stata davvero ricca di colpi di scena e su questo non c’è alcun dubbio. Uno dei momenti più forti della serata è stato quello in cui il conduttore Alfonso Signorini ha letteralmente cacciato dallo studio Alex Belli. L’attore pare che ad un certo punto, sia stato buttato fuori dallo studio, dopo che Alfonso Signorini si è scagliato contro di lui, lanciandogli delle pesanti accuse. Ma cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza. Grande fratello vip 6, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio Il conduttore del reality di Canale 5 sembra che nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio se la sia presa con ... Leggi su baritalianews (Di martedì 25 gennaio 2022) La puntata del Grande fratello vip 6 andata in onda lunedì 24 gennaio 2022 è stata davvero ricca di colpi di scena e su questo non c’è alcun dubbio. Uno dei momenti più forti della serata è stato quello in cui il conduttoreha letteralmente cacciato dallo studio. L’attore pare che ad un certo punto, sia stato buttato fuori dallo studio, dopo chesi è scagliatodi lui, lanciandogli delle pesanti accuse. Ma cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza. Grande fratello vip 6,cacciadallo studio Il conduttore del reality di Canale 5 sembra che nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio se la sia presa con ...

