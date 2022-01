Al via la VI edizione di 'FIGiLo', il Festival dell'Informazione Giornalistica Locale (Di martedì 25 gennaio 2022) Conduce Alberto Nutricati , giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. 18:00 " 20:00 " Tema: "Fake ... con Patrizio Smiraglia e Vittorio Lattanzi , Autori di Lercio.it; Claudio Michelizza , Bufale.net;... Leggi su corrieresalentino (Di martedì 25 gennaio 2022) Conduce Alberto Nutricati , giornalistaa Gazzetta del Mezzogiorno. 18:00 " 20:00 " Tema: "Fake ... con Patrizio Smiraglia e Vittorio Lattanzi , Autori di Lercio.it; Claudio Michelizza , Bufale.net;...

Advertising

maria35008812 : RT @Giacinto_Bruno: Al via la nuova edizione ‘virtuale’ dello storico programma Latte nelle scuole - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Atletica, al via la 90esima edizione della #CinqueMulini: in gara anche #Battocletti e i siepisti azzurri https://t.co… - UditeUdite1 : 11ª Edizione Premio Nazionale GiovedìScienza: aperto il bando via @uditeudite1 - AleCom1968 : RT @centriculturali: ?? Dal 18 al 20/2/2022, dal ??? Metropolitan Pavilion di ?? New York city e ?? in streaming live via YouTube, si svolgerà… - coxighi : quante probabilità c'erano che, a causa di Luigi e di conseguenza di Carola ho deciso di essere + partecipativa del… -