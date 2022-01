Vodafone, prezzi più alti per alcune tariffe: clienti imbufaliti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Aumentano sensibilmente i prezzi di alcune tariffe per Vodafone. Infatti l’operatore britannico ha comunicato le rimodulazioni ai clienti. Un vero e proprio colpo basso sta colpendo tutti i clienti di Vodafone, che vedranno il loro piano tariffario aumentare dal prossimo mese. Cresce il malcontento tra l’utenza: tutte le modifiche in arrivo. Come ogni anno, Vodafone L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Aumentano sensibilmente idiper. Infatti l’operatore britannico ha comunicato le rimodulazioni ai. Un vero e proprio colpo basso sta colpendo tutti idi, che vedranno il loro piano tariffario aumentare dal prossimo mese. Cresce il malcontento tra l’utenza: tutte le modifiche in arrivo. Come ogni anno,L'articolo proviene da Inews24.it.

