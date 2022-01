Vlahovic Juve, c’è intesa su cifre e ingaggio: i dettagli dell’operazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Trattativa prima pronta al decollo quella che porterà Dusan Vlahovic alla Juve: c’è intesa sulle cifre e sull’ingaggio del giocatore Vlahovic Juve, ormai ci siamo. La clamorosa accelerata in serata, con le parole di Pradè a fungere da apripista per il trasferimento dell’anno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intesa è già stata raggiunta tra il giocatore e il club bianconero sulla base di un contratto quinquennale da circa 7 milioni di Euro a stagione. Accordo anche sulla valutazione del centravanti serbo, ovvero circa 70 milioni. Nei prossimi giorni toccherà alla Vecchia Signora formulare la giusta offerta, solo cash, e chiudere l’operazione con la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Trattativa prima pronta al decollo quella che porterà Dusanalla: c’èsullee sull’del giocatore, ormai ci siamo. La clamorosa accelerata in serata, con le parole di Pradè a fungere da apripista per il trasferimento dell’anno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’è già stata raggiunta tra il giocatore e il club bianconero sulla base di un contratto quinquennale da circa 7 milioni di Euro a stagione. Accordo anche sulla valutazione del centravanti serbo, ovvero circa 70 milioni. Nei prossimi giorni toccherà alla Vecchia Signora formulare la giusta offerta, solo cash, e chiudere l’operazione con la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : #Pradè a Sportitalia: '#Juve? Le porte sono aperte a tutti. Possiamo cedere #Vlahovic subito perché non possiamo pe… - Gazzetta_it : Mercato, Vlahovic rompe con la Fiorentina e vuole la Juve - GoalItalia : Juve pronta all'offerta per acquistare Vlahovic a gennaio ???? [@romeoagresti] - ShshshMdmddm : @BushLancer Te pensi a Balotelli quando la juve prende vlahovic e l inter forse gosens - aletp4 : #Vlahovic e’ un grande all-in Se la juve entra in CL ( adesso e’ fuori) recupera i 60 mln che spende, se non ci e… -