“Vai via di qua, vattene”. Stupore in casa Ferragnez, Fedez incredulo per le parole del figlio Leone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Riflettori accesi sui Ferragnez, il messaggio del figlio Leone è dolcissimo. Una crisi di coppia più che smentita dai diretti interessati. Dopo un periodo turbolento in seguito alla scoperta della positività al Covid di Chiara e di Fedez finalmente risolta e il silezio social del cantante, la famiglia appare unita come sempre. E nelle ultime ore anche le parole di Leone fanno il giro del web. Tutto tranne che crisi. I fan li hanno visti felici e innamorati solo qualche giorno, quando è stato Fedez ad aver affittato un intero locale alla Galleria Vittorio Emanuele, pieno di petali di rosa a terra, un tavolo apparecchiato e un suonatore di violino privato. I Ferragnez tornano in pista più complici di prima. E nelle ultime ore proprio sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Riflettori accesi sui, il messaggio delè dolcissimo. Una crisi di coppia più che smentita dai diretti interessati. Dopo un periodo turbolento in seguito alla scoperta della positività al Covid di Chiara e difinalmente risolta e il silezio social del cantante, la famiglia appare unita come sempre. E nelle ultime ore anche ledifanno il giro del web. Tutto tranne che crisi. I fan li hanno visti felici e innamorati solo qualche giorno, quando è statoad aver affittato un intero locale alla Galleria Vittorio Emanuele, pieno di petali di rosa a terra, un tavolo apparecchiato e un suonatore di violino privato. Itornano in pista più complici di prima. E nelle ultime ore proprio sul ...

Advertising

irenesalaris : RT @claudoe: E invece tu Tu non mi lasci via d’uscita E te ne vai Con la mia storia tra le dita #Quirinale2022 #Mattarella - CristinaFrasc : RT @claudoe: E invece tu Tu non mi lasci via d’uscita E te ne vai Con la mia storia tra le dita #Quirinale2022 #Mattarella - RobertoMarana : RT @claudoe: E invece tu Tu non mi lasci via d’uscita E te ne vai Con la mia storia tra le dita #Quirinale2022 #Mattarella - M3N3FR3GO : RT @claudoe: E invece tu Tu non mi lasci via d’uscita E te ne vai Con la mia storia tra le dita #Quirinale2022 #Mattarella - CalafatoChiara : RT @claudoe: E invece tu Tu non mi lasci via d’uscita E te ne vai Con la mia storia tra le dita #Quirinale2022 #Mattarella -