Uomini e Donne, anticipazioni 24 gennaio: new entry da un altro programma di Maria De Filippi (video) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 24 gennaio: colpo di scena nel dating show! Nella puntata di oggi arriverà una new entry, ma non sarà un volto sconosciuto per chi segue i programmi di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Uomini e Donne, anticipazioni 24 gennaio: nuovo cavaliere per il Trono Over In questi giorni si era pensato che la conduttrice di "Uomini e Donne" proponesse di partecipare alla trasmissione a Salvatore Loverso, il pallanuotista di Finale Emilia (Modena) che aveva conquistato tutti partecipando a "C'è Posta per Te", dove ha fatto una sorpresa alla madre Enza, rimasta vedova da non molto. Le ha fatto incontrare Stefano De Martino.

