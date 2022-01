Uomini e Donne anticipazioni 24 gennaio: in studio arriva un Cavaliere direttamente da C’è posta per te (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il parterre di Uomini e Donne è sempre in continuo rinnovamento. La redazione del programma televisivo, infatti, seleziona sempre nuovi possibili protagonisti del fortunato dating show e li inserisce nel gruppo di Dame e Cavalieri. Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, verranno presentati due nuovi Cavalieri. Massimiliano arriverà direttamente per Gemma Galgani. Dopo le ultime peripezie con Leonardo Bozzetti e la segnalazione pervenuta, la Dama Torinese avrà, quindi, l’occasione per cominciare una conoscenza con un nuovo Cavaliere. Ma farà il suo ingresso nello studio televisivo anche Luciano. Si tratta di un Cavaliere, che i telespettatori di C’è posta per te ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il parterre diè sempre in continuo rinnovamento. La redazione del programma televisivo, infatti, seleziona sempre nuovi possibili protagonisti del fortunato dating show e li inserisce nel gruppo di Dame e Cavalieri. Nella puntata del 24di, secondo le, verranno presentati due nuovi Cavalieri. Massimiliano arriveràper Gemma Galgani. Dopo le ultime peripezie con Leonardo Bozzetti e la segnalazione pervenuta, la Dama Torinese avrà, quindi, l’occasione per cominciare una conoscenza con un nuovo. Ma farà il suo ingresso nellotelevisivo anche Luciano. Si tratta di un, che i telespettatori di C’èper te ...

