Un altro mistero al GF VIP: Manila trova una mascherina e la regia censura (Di lunedì 24 gennaio 2022) La casa del Grande Fratello VIP 6 è anche la casa dei misteri. Da ore infatti si parla, soprattutto sui social, di alcune frasi che Delia avrebbe pronunciato e della possibilità che la Duran non sia stata molto bene prima di entrare nel reality. C'è persino chi pensa che abbia il covid o che lo abbia preso negli ultimi giorni. Purtroppo la psicosi è inarrestabile, in questo momento complicato in cui viviamo. Immaginare che ci sia una concorrente positiva in una casa con altre 20 persone, risulta essere davvero impensabile. Sta di fatto che la regia, con taglie e censure, non aiuta, anzi, provoca il chiacchiericcio del pubblico. E' successo anche poche ore fa, quando Manila Nazzaro, ha trovato nel bagno del Grande Fratello VIP una mascherina. L'ex miss Italia ha scherzato con Sophie e con Federica, dicendo che ormai per ... Leggi su ultimenotizieflash

