Terrore in Germania: studente spara nell’aula magna, poi si suicida (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Terrore in un’università in Germania: un attacco compiuto da uno studente del campus medico di una città tedesca provoca diversi feriti, come riporta Tgcom24. Il Terrore in Germania è opera di uno studente L’università è quella di Heidelberg, e a scatenare il Terrore nella Germania studentesca è egli stesso uno studente, che apre il fuoco nel campus universitario medico e colpisce diverse persone. La polizia di Mannheim ha comunicato successivamente che l’autore dell’attacco si è suicidato dopo aver sparato sui colleghi nell’aula magna. Per ragioni di massima sicurezza, gli agenti hanno poi chiesto ai cittadini di evitare la zona di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen –in un’università in: un attacco compiuto da unodel campus medico di una città tedesca provoca diversi feriti, come riporta Tgcom24. Ilinè opera di unoL’università è quella di Heidelberg, e a scatenare ilnellasca è egli stesso uno, che apre il fuoco nel campus universitario medico e colpisce diverse persone. La polizia di Mannheim ha comunicato successivamente che l’autore dell’attacco si èto dopo averto sui colleghi. Per ragioni di massima sicurezza, gli agenti hanno poi chiesto ai cittadini di evitare la zona di ...

Advertising

IlPrimatoN : Ancora ignote le ragioni del folle gesto - telodogratis : Terrore in un’università in Germania: sparatoria tra gli studenti, cosa sappiamo finora - MarcoBe32196920 : @OGiannino In Europa, ma soprattutto in Germania, c'è il terrore di dover abbandonare la quieta routine a cui ci si… - ale87bs : @sadkikihours @AUniversale @La_manina__ Ehm... Fu la germania a portare in giro per l Europa morte e terrore... -