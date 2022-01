Se il Milan e la Juve non hanno coraggio per l'Inter è più facile (Di lunedì 24 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? 'Più forti di ingiustizie e avversità. Noi siamo il #Milan e mai nessun ci fermerà'. I tifosi rossoneri caricano… - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - mirkonicolino : @faberskj @3dc8 @marcellofo67 Ecco. Si sottolineano le assenze del Milan e non quelle della Juve, ben più pesanti - mvb66 : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'E' mancato qualcosa in area di rigore. Il bicchiere è mezzo vuoto per i punti mancati con lo Spezia, non per la… -