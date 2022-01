Scuola in pieno caos quarantene e dad, i presidi: «Basta con lo scaricabarile delle Asl» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scuola nel caos tra quarantene, classi semivuote e dad. I presidi sono sul piede di guerra, lasciati, dicono , in balìa degli eventi. ”La situazione è grave. Sono molti i ragazzi che hanno preso l’infezione. E stanno aumentando le classi in quarantena”, racconta Mario Rusconi, presidente dei presidi di Roma. I presidi: la Scuola è nel caos. Serve semplificazione “Noi abbiamo chiesto che vengano modificate e semplificate le misure richieste alle scuole. Le Asl, soprattutto nelle grandi città e non solo a Roma, lasciano molto a desiderare”, dicono i presidi denunciando lo scaricabarile del ministero e delle strutture sanitarie. “Diverse Asl scrivono alle scuole dicendo ‘noi da mezzogiorno del venerdì ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022)neltra, classi semivuote e dad. Isono sul piede di guerra, lasciati, dicono , in balìa degli eventi. ”La situazione è grave. Sono molti i ragazzi che hanno preso l’infezione. E stanno aumentando le classi in quarantena”, racconta Mario Rusconi, presidente deidi Roma. I: laè nel. Serve semplificazione “Noi abbiamo chiesto che vengano modificate e semplificate le misure richieste alle scuole. Le Asl, soprattutto nelle grandi città e non solo a Roma, lasciano molto a desiderare”, dicono idenunciando lodel ministero estrutture sanitarie. “Diverse Asl scrivono alle scuole dicendo ‘noi da mezzogiorno del venerdì ...

