(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nellodella prima votazione per il presidente della Repubblica qualchediè andata a degli ““: cogdi persone fuori dnotorietà che, però, esistono, come verificato dagli uffici della Camera. Ecco Roberto Fico che li legge al termine delscrutinio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - elio_vito : È molto brava ?? - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Quirinale 2022, una manciata di voti a “illustri sconosciuti”: i nomi letti alla fine del primo spoglio – Video https:… - JGonzaloC : RT @RaiNews: Domani pomeriggio il secondo scrutinio per eleggere il nuovo capo dello Stato -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Il direttore de L'Espresso è intervenuto alla Maratona ...Breve incontro fra il leader M5S e Giorgia Meloni all'uscita di Montecitorio Voto per il, a quanto si apprende oggi ci sarebbe stato anche un colloquio del premier Mario Draghi con il leader del M5S, Giuseppe Conte . Breve scambio, inoltre, tra il leader M5S e la presidente di ...(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 Nell'aula del Parlamento in seduta comune scorrono i nomi durante la prima chiama per l'elezione del Capo ...(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 Il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi entra nel 'catafalco' per scegliere il nome del Presidente ...