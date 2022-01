NON MI LASCIARE, TERZA PUNTATA: “LA RETE ESISTE. È TROPPO PER CHIUNQUE, ANCHE PER LEI” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terzo appuntamento, lunedì 24 gennaio, con “Non mi LASCIARE“, la serie di Rai1 che ha colpito il pubblico e la critica per la sua confezione internazionale. Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia specializzata in crimini informatici. Continua ad indagare su una RETE di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul dark web. NON MI LASCIARE – EPISODIO 5 Elena va nella Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Elena, invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale. Giulia ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terzo appuntamento, lunedì 24 gennaio, con “Non mi“, la serie di Rai1 che ha colpito il pubblico e la critica per la sua confezione internazionale. Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia specializzata in crimini informatici. Continua ad indagare su unadi pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul dark web. NON MI– EPISODIO 5 Elena va nella Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Elena, invitata da Giulia, sua amica d’infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale. Giulia ...

