No vax, Kennedy: “Anna Frank poteva nascondersi” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le regole relative ai vaccini covid e le restrizioni associate al nazismo. E’ la posizione che Robert F. Kennedy Jr, figlio di Robert F. Kennedy e esponente di spicco del movimento no vax negli Usa, ha esposto in un discorso tenuto durante una manifestazione al Lincoln Memorial, a Washington. “Anche nella Germania di Hitler si potevano attraversare le Alpi per andare in Svizzera. Ci si poteva nascondere in una mansarda, come fece Anna Frank. Nel 1962 ho visitato la Germania Est con mio padre e ho incontrato persone che avevano scavalcato il muro ed erano scappate. Quindi, era possibile farlo. Molti sono morti, è vero, ma era possibile”. Il discorso di Kennedy, come evidenzia la Cnn, trascura il fatto che circa 6 milioni di ebrei siano stati uccisi e che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le regole relative ai vaccini covid e le restrizioni associate al nazismo. E’ la posizione che Robert F.Jr, figlio di Robert F.e esponente di spicco del movimento no vax negli Usa, ha esposto in un discorso tenuto durante una manifestazione al Lincoln Memorial, a Washington. “Anche nella Germania di Hitler sino attraversare le Alpi per andare in Svizzera. Ci sinascondere in una mansarda, come fece. Nel 1962 ho visitato la Germania Est con mio padre e ho incontrato persone che avevano scavalcato il muro ed erano scappate. Quindi, era possibile farlo. Molti sono morti, è vero, ma era possibile”. Il discorso di, come evidenzia la Cnn, trascura il fatto che circa 6 milioni di ebrei siano stati uccisi e che ...

Advertising

messveneto : No vax, Kennedy: “Anna Frank poteva nascondersi”: «Nella Germania di Hitler si poteva andare in Svizzera» - PNonmichiamo : RT @Adnkronos: #Novax, il discorso di #Kennedy: “Dalla Germania di Hitler si usciva”. - Beppe1158 : RT @Adnkronos: #Novax, il discorso di #Kennedy: “Dalla Germania di Hitler si usciva”. - fatuciuccio : #RobertFKennedyJ #VERGOGNA No vax, Kennedy: 'Anna Frank poteva nascondersi' - GuilhermeCaponi : RT @Adnkronos: #Novax, il discorso di #Kennedy: “Dalla Germania di Hitler si usciva”. -

Ultime Notizie dalla rete : vax Kennedy No vax, Kennedy: "Anna Frank poteva nascondersi" Kennedy e esponente di spicco del movimento no vax negli Usa, ha esposto in un discorso tenuto durante una manifestazione al Lincoln Memorial, a Washington. "Anche nella Germania di Hitler si ...

Certificato Covid e Olocausto a confronto: il nipote di JFK imbarazza i Kennedy Sdegno e indignazione sui media sociali e nella comunit ebraica per le affermazioni pronunciate ieri alla manifestazione no vax di Washington da uno dei leader del movimento, Robert F. Kennedy Jr., figlio del senatore Bob Kennedy assassinato nel 1968. Il nipote di Jfk, che ormai da tempo imbarazza il resto della famiglia ...

No vax, Kennedy: “Anna Frank poteva nascondersi” La Stampa No Vax, Kennedy: “Anche Anna Frank poteva nascondersi” Questa la posizione che Robert F. Kennedy Junior, esponente del movimento No Vax, ha esposto nel discorso a Washington ...

No vax, Kennedy: “Anna Frank poteva nascondersi” (Adnkronos) – Le regole relative ai vaccini covid e le restrizioni associate al nazismo. E’ la posizione che Robert F. Kennedy Jr, figlio di Robert F. Kennedy e esponente di spicco del movimento no va ...

e esponente di spicco del movimento nonegli Usa, ha esposto in un discorso tenuto durante una manifestazione al Lincoln Memorial, a Washington. "Anche nella Germania di Hitler si ...Sdegno e indignazione sui media sociali e nella comunit ebraica per le affermazioni pronunciate ieri alla manifestazione nodi Washington da uno dei leader del movimento, Robert F.Jr., figlio del senatore Bobassassinato nel 1968. Il nipote di Jfk, che ormai da tempo imbarazza il resto della famiglia ...Questa la posizione che Robert F. Kennedy Junior, esponente del movimento No Vax, ha esposto nel discorso a Washington ...(Adnkronos) – Le regole relative ai vaccini covid e le restrizioni associate al nazismo. E’ la posizione che Robert F. Kennedy Jr, figlio di Robert F. Kennedy e esponente di spicco del movimento no va ...