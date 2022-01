Lourdes Maldonado è stata trovata uccisa a colpi di arma da fuoco (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una giornalista è stata uccisa domenica, la seconda in una settimana nella città di confine di Tijuana, nel nord del Messico, e la terza in Messico questo mese. Lourdes Maldonado López è stata trovata uccisa a colpi di arma da fuoco all’interno di un’auto, secondo una dichiarazione dell’ufficio del pubblico ministero della Baja California. Le Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una giornalista èdomenica, la seconda in una settimana nella città di confine di Tijuana, nel nord del Messico, e la terza in Messico questo mese.López èdidaall’interno di un’auto, secondo una dichiarazione dell’ufficio del pubblico ministero della Baja California. Le

Ultime Notizie dalla rete : Lourdes Maldonado Messico: uccisa a Tijuana la giornalista Maria de Lourdes Maldonado Lopez , aveva subito minacce La polizia indaga sulla scena del crimine dove e' stato ritrovato il corpo della giornalista locale di Tijuana Lourdes Maldonado. Le forze dell'ordine cercano nuovi indizi fuori dalla casa della vittima. Si tratta della seconda operatrice dei media uccisa in meno di una settimana nella citta' di confine del ...

Messico, ancora sangue sull'informazione La seconda vittima è María de Lourdes Maldonado López assassinata questa domenica fuori dalla sua abitazione. La donna è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco mere si trovava in automobile. Nel ...

Messico: uccisa a Tijuana la giornalista Maria de Lourdes Maldonado Lopez , aveva subito minacce - Mondo Agenzia ANSA Pasarela de candidatos del STPRM en la mañanera es algo inédito: AMLO MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en la conferencia de prensa matutina a las y los candidatos a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ...

Matan a periodista mexicana en Tijuana, la tercera asesinada en enero La periodista Lourdes Maldonado se convirtió este domingo en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana, ciudad fronteriza con California, y la tercera en todo el país tan solo ...

