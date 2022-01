LIVE Sinner-De Minaur 4-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il primo set! (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 SI SALVA Sinner!!!! Servizio e diritto dell’azzurro che tiene in equilibrio il set. AD-40 Ottimo servizio dell’azzurro. 40-40 Si ferma sul nastro il diritto lungolinea dell’italiano. AD-40 Quarto ace della testa di serie #11. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! primo SET APPESO A UN FILO 40-30 Servizio e diritto di Sinner che chiude a rete con coraggio. 30-30 Termina lungo il tentativo di manovra di diritto di Sinner. 30-15 Terzo ace di Sinner. 15-15 Di pochissimo lungo il diritto lungolinea dopo aver mosso Sinner. 0-15 Diritto lungolinea di de Minaur sulla seconda di Sinner. 4-5 De Minaur resta avanti: l’azzurro ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 SI SALVA!!!! Servizio e diritto delche tiene in equilibrio il set. AD-40 Ottimo servizio del. 40-40 Si ferma sul nastro il diritto lungolinea dell’italiano. AD-40 Quarto ace della testa di serie #11. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI!SET APPESO A UN FILO 40-30 Servizio e diritto diche chiude a rete con coraggio. 30-30 Termina lungo il tentativo di manovra di diritto di. 30-15 Terzo ace di. 15-15 Di pochissimo lungo il diritto lungolinea dopo aver mosso. 0-15 Diritto lungolinea di desulla seconda di. 4-5 Deresta avanti:...

